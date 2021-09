Art Contest met 10 jeunes plasticien.ne.s sous les projecteurs

Si l’art contemporain vous intéresse, un aperçu de sa diversité est à voir au Bâtiment Vanderborght jusqu’au 26 septembre. Comme chaque année depuis 2005, le concours Art Contest présente une sélection de 10 artistes belges ou résidant en Belgique, de 35 ans maximum. 3 prix sont attribués. 180 dossiers ont été reçus pour cette 17e édition.

Art Contest est une asbl qui a pour vocation d’accompagner le travail de jeunes artistes en leur offrant un maximum de visibilité par le biais d’expositions, des résidences pour les lauréats et l’opportunité de rencontres avec des professionnels du monde de l’art. Art Contest repose sur le mécénat privé et la collaboration d'acteurs culturels (Le Botanique, La Centrale entre autres). Cette année, l’asbl a mis en place le Prix Covid, une bourse d’aide à la production de 500 euros pour les 10 participant.te.s.

Trois lauréats Eloïse Lega, Helen Anna Flanagan et Juanan Soria sont les trois lauréats de cette édition 2021, avec des œuvres traitant du quotidien, de fait de société et de la valeur symbolique de l’art. Helen Anna Flanagan combine des événements réels du quotidien avec des récits fictifs pour produire des videos et installations qui mettent en lumière les règles implicites de l'interaction sociale qui façonnent notre comportement au quotidien.

Le temps d’une allumette Eloïse Lega travaille sur l’idée de la trace. Traces d’événements, de paroles, de sentiments voués à être effacés par le temps. Elle présente 3 œuvres inspirées d’une longue liste de migrant.te.s et réfugié.e.s décédé.e.s au cours de leur voyage ou à leur arrivée en Europe. 44.764 décès documentés au 1er juin 2021. Cette liste établie par l’association United Against Refugee Deaths est mise à la disposition des artistes et des chercheurs pour redonner une identité à ces anonymes. Eloïse Lega a inscrit le nom et la cause de la mort sur des allumettes – consumées ou non- installées sur des socles. Dans une vidéo, elle brûle ces allumettes en énonçant ces informations glaçantes. L’artiste dit s’être inspirée de La Petite Fille aux allumettes, le conte d’Andersen, dans lequel tout espoir de bien-être n’est qu'éphémère.

lors de la guerre d'Espagne, les républicains ont mis des oeuvres à l'abri en Suisse

L’œuvre d’art, symbole de pouvoir Juanan Soria expose 400 petits tableaux. Chacun représente une image d’un film d’animation intitulé "Fragile. Handle with care" (Fragile, à manipuler avec précaution). On peut y voir une séquence de protection d’une œuvre manipulée avec des gants, des séquences de destruction, d’explosion ou encore de transport d’œuvres. Ces séquences font référence à différents moments, différents soubresauts de l’Histoire récente, l’explosion des Bouddhas de Bamiyan, la destruction des temples de Palmyre par Daech, la mise en sécurité d’œuvres pendant la guerre civile espagnole et d’autres détruites dans les églises à la même époque… L’œuvre d’art est investie de nombreuses fonctions et significations au cours du temps. Pour Juanan Soria, ce jeu de va-et-vient entre protection et destruction nous ramène aux remous de notre existence et à sa fragilité.

Une mosaïque de tendances Impossible de détailler ici les œuvres de chacun des artistes (Alexis Deconinck avec "Nu contre la pierre" évoque son rapport ambigu à la ville, "à la fois protectrice et brutale", Merzedes Sturm-Lie avec "Womb Metal I,II,III" traite du lien utérus-hystérie dans une installation intime et violente, Camille Lemeur interroge la sculpture à travers "des semblants de mobilier" éphémères…). Video, recherche plastique, peinture, installations, commentaires sur des sujets dans l’ère du temps (écologie, féminisme, migration), le jury a manifestement tenu à offrir un panel de la diversité des arts contemporains. Cela s’inscrit sans doute dans la volonté sincère et affirmée d’ouvrir ce langage plastique au plus grand nombre. L’exposition, située en plein centre de Bruxelles, est gratuite et ouverte du mercredi au dimanche de midi à 18 heures. De courts textes accompagnant chacune des œuvres en explicite le sens.