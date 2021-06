Art Brussels nous fait marcher à Bruxelles, Anvers, Knokke et Paris

La tenue des foires n’étant pas encore à l’ordre du jour en raison de la pandémie, Art Brussels 2021 aura lieu dans un format innovant : du 03 au 06 juin des expositions seront proposées dans les galeries de plusieurs villes. Et du 01 au 14 juin les artistes des 171 galeries belges et internationales sont à découvrir ou redécouvrir en ligne, sur l’Art Brussels Online Viewing Room hébergé par Artsy.

6 images Beyond Words, Avelino Sala représenté par ADN Galeria à Barcelone - Courtesy of the artist and ADN © ADN galeria_

La Foire, un événement grand public Les foires d'art contemporain qui drainent des milliers de personnes en quelques jours, attirent leur lot de collectionneurs - en Belgique ils sont très nombreux - et surtout une masse d’amateurs avec ou sans budget. Désormais elles se conçoivent comme des événements grand public, avec de multiples sections (Prime, Discovery), des prix, des discussions, des performances... du champagne. Art Brussels qui se tient traditionnellement en avril, s'est rabattue sur le web pour l’édition 2020 et a reporté celle de 2021 en ce début juin. Si elle n'espère pas atteindre les 25.000 visiteurs de l'édition 2019, l'implantation d'une version online lui permet paradoxalement une visibilité mondiale et de nouveaux acheteurs potentiels pour les galeries.

6 images It’s Always Day One, une peinture hyperréaliste de Bob Bicknell-Knight représenté par Office Impart à Berlin. © Office Impart

Une formule mixte originale Puisque les galeries d’art ne peuvent pas venir à nous, nous irons donc aux galeries ouvertes du jeudi 03 au dimanche 06 juin. Principalement à Bruxelles, mais aussi à Anvers, Knokke, Paris et dans toutes les villes où se trouve une galerie sélectionnée pour Art Brussels, et il y en a 171. Dans la capitale, il y a de quoi user ses semelles, avec 42 espaces d'expositions répartis en 8 zones à travers le haut et le bas de la ville.

“Bruxelles est, de toutes les foires, la plus contemporaine“

Harry Bellet, Le Monde

Si aucune des galeries n’a bouleversé sa programmation pour ces 4 jours, Art Brussels donne l’occasion au public de mieux appréhender l’art contemporain et le travail des artistes, par des visites guidées - sans réservation - en 3 langues dans 4 des six zones (Centre historique, Sablon, Quartier Louise nord et sud). Les thèmes récurrents abordés par l’artiste et le contexte sont primordiaux pour apprécier les œuvres qui drainent du sens et de la réflexion au-delà des qualités plastiques. Et plus spécialement encore lorsqu'il s'agit d'artistes émergents, une des caractéristiques d'Art Brussels.

6 images 10 Hors Champs in the Show, Denicolai & Provoost représenté par la galerie LMNO à Buxelles © LMNO/Philippe Degobert, 2021

Art Brussels s'installe sur le plateforme Artsy, leader de la vente d'oeuvres d'art en ligne La foire annonce 171 galeries, pour un total de 452 artistes répartis à travers le monde. La plupart des œuvres sont des créations récentes : 80% des œuvres ont moins de 5 ans et 30% ont été produites pendant la pandémie. L'Art Brussels Online Viewing Room sur Artsy permet de filtrer suivant la discipline de l’œuvre ( peinture, sculpture etc) et comprenant l'intérêt de la complémentarité galerie-web, la moitié des galeries montrent des oeuvres différentes en ligne et dans leur espace physique.

Résolument contemporaine, Art Brussels "ouvre le regard sur des sujets d’actualité comme la diversité, l’inclusivité et l’égalité, l’identité, les enjeux environnementaux ou encore des réflexions sur le confinement " précise Nele Verhaeren, co-directrice d’Art Brussels.

6 images Pictures over four decades (1981-2021), François Octave représenté par la galerie OV Project à Bruxelles © JF Octave

En pratique : Art Brussels à Bruxelles, Anvers, Knokke, Paris : du jeudi 03 au dim 06 juin de 11 à 18h. Cartes à télécharger sur artbrussels.com/en/city-maps Visites guidées à Bruxelles, sans réservation - Sam 05 et dim 06 artbrussels.com/en/guided-visits Art Brussels en ligne : du 01 au 14 juin Art Brussels Online Viewing Room