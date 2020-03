Art Brussels 2020 reporté au mois de juin

La grande foire d’art contemporain de Bruxelles qui devait se tenir du 23 au 26 avril est reportée au mois de juin, du 25 au 28 juin, sur le site de Tour et Taxis.

Dans un communiqué publié ce matin, les organisateurs ont souligné que leur principale considération était de protéger la santé et garantir la sécurité et le bien-être de leurs collaborateurs, exposants, partenaires et visiteurs. Après avoir suivi de près la situation et face à une préoccupation croissante au niveau local et international, Art Brussels a estimé que cette décision était la plus adaptée. Cette disposition s’aligne sur les récentes recommandations du gouvernement belge dans le but de contenir la propagation du virus.



Art Brussels rassemble chaque année près de 150 galeries belges et internationales, et accueille près de 25.000 visiteurs.

Quatre thématiques rythment les différentes éditions de la foire, avec des stands consacrés à des galeries ou à des artistes en particulier.

La découverte des artistes jeunes, et prometteurs sous le titre DISCOVERY présente une sélection d’œuvres innovantes et moins connues.

Dans la thématique PRIME, ce sont des artistes établis du moderne au contemporain qui sont mis en avant.

Avec REDISCOVERY, focus sur l’art du 20e siècle, cette section présente des artistes, vivants ou décédés, qui sont sous-reconnus, sous-estimés ou oubliés.

Enfin, la section INVITED lancée en 2019 suit l’évolution du marché de l’art et soutient une nouvelle génération de galeries internationales. Les exposants de INVITED remettent en question le modèle traditionnel des galeries.