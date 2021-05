Arne Quinze dévoile son jardin secret au BAM

Alors que nous avons fait nos adieux à la sculpture monumentale The Passenger qui se dressait au coeur de la ville de Mons, le BAM consacre une exposition à son créateur, Arne Quinze, en retraçant son parcours artistique depuis ses débuts, il y a 25 ans.

C’est la morosité des villes d’ici et d’ailleurs qui a, très tôt, incité Arne Quinze à agir. D’abord comme graffeur dès l’adolescence, puis très vite en proposant des sculptures dans l’espace public. Ses interventions sont autant d’objets étranges et volumineux venus rompre la quiétude urbaine, attiser la curiosité et susciter le débat.