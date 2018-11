“Architec-Tonic” par Obêtre

Oscillant entre architecture, street art et typographie, Obêtre est un artiste protéiforme, invité de la Macadam Gallery, Place du Jeu de Balle.

L’artiste belge Obêtre est un adepte du graffiti depuis plusieurs décennies. Sans cesse dans la réflexion, la recherche et l’expérimentation, il délaisse la pratique classique du street art pour y apposer d’autres matériaux et matières. Il tient également de plus en plus compte de la géographie du lieu où il opère. Il utilise des éléments tels du bois, du papier ou encore le feu pour créer des sortes de happenings typographiques. Etudiant en sociologie, Obêtre suit en parallèle une formation en arts visuels à La Cambre et prend part à la création du collectif Transgressif qui comme son nom l’indique, transgresse les règles du graffiti. L’artiste belge a travaillé dans le quartier du midi où il a réalisé des sculptures en matériel de récupération. Obêtre ne cesse depuis de se réinventer.

L’artiste revient à la Macadam Gallery après une première invitation dans le cadre du Parcours Street Art. Il explore encore une fois la thématique de la matière liée à l’architecture et propose une approche à la frontière entre plusieurs disciplines. Il est accompagné par des oeuvres de FSTN, Daniel Mirchev et Studio Roda.