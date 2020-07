"Arborescence" l'exposition d'été du Centre d'Art Contemporain du Luxembourg Belge

Un site exceptionnel

Situé à 13 km de Virton, au coeur de la forêt gaumaise, le site de Montauban-Buzenol mélange à la fois art, nature et patrimoine. Le site présente deux parties distinctes. Dans les fonds de vallée, sillonnés de cours d’eaux, se succédèrent du XVe au XIXe siècles des forges, des fourneaux, des halles, une maison de maître. Sur le haut promontoire, un refuge fut occupé dès l’époque celtique et durant le haut Moyen-âge. Le centre d'art Contemporain déploie ses expositions dans 3 espaces intérieurs, dont le bureau des forges et les containers de l'espace Greisch, et des installations en extérieur dans la nature, les ruines gallo-romaines ou celles de la halle à charbon.