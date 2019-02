“Après la pluie” : à quoi rêvent les jeunes gens ?

L’exposition photographique met en valeur le travail de Lara Gasparotto et Antoine Grenez en collaboration avec l’écrivain Simon Johannin. Ça se passe à partir du 1er février au C12.

Ouvert il y a un an, le C12 est le nouvel endroit phare de la culture bruxelloise. Autoproclamé “lieu sûr pour l’art et la musique à Bruxelles”, le club fondé par Deep in House a reçu le “Breakthrough Party/Festival/Club Award” aux 8e Red Bull Elektropedia Awards en novembre dernier. Mais le C12 n’est pas uniquement un oiseau de nuit puisqu’il est aussi le lieu d’exposition mettant en valeur l’effervescence bruxelloise. Il abrite notamment l’exposition photographique “Après la pluie” qui ouvre ses portes ce 1er février, dont la curatrice est Lise De Ganck.

A travers l’exposition “Après la pluie”, ils dévoilent ce que les lient, depuis leur plus tendre enfance, l’amour qu’ils ont pour la vie nocturne, la fête, l’amitié et la passion.

“Après la pluie” narre ce trio habité par les images et les mots, leur envie d’exister et leur sensibilité au monde. L’exposition tout en délicatesse parle en fait d’une génération passionnée, emplie d’un esprit de fête.