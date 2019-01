Allier culture et écologie, c'est possible grâce à la 15ème édition de l'Art Truc Troc & Design

L’événement bruxellois qui réuni culture, troc et design revient ce weekend à BOZAR avec une nouvelle édition. Du 1er au 3 février, venez troquer avec les artistes émergents sélectionnés par le Centre Culturel Wolubilis et un jury de professionnels. Particularité cette année, les visiteurs recevront une place gratuite à l'exposition en échange de vieilles ampoules ou de piles.

Une démarche ancrée dans la philosophie de l'expo

Exceptionnellement cette année, l’Art Truc Troc & Design s’est associé à Bebat et Recupel dans le but de pousser le concept du troc encore plus loin !

Leur objectif ? "Sensibiliser le public au respect de notre environnement et au recyclage". Une bonne occasion pour allier à la fois culture et environnement.

Comment procéder ? Amener au stand Recupel ou Bebat tous objets usagés dont vous souhaitez vous débarrasser. Par exemple, un vieux téléphone, un détecteur de fumée ou encore des piles ou des ampoules. En échange, vous recevrez une place gratuite pour l’événement.

Au total, 500 entrées seront disponibles chez chaque partenaire.

Sur le site officiel de l’exposition, les organisateurs précisent que "cette démarche engagée s’inscrit dans l’ADN de l’exposition". En effet, leurs deux partenaires (Bebat et Recupel) mettront chacun sur pied des sculptures avec comme matière première les objets récupérés lors de l'événement.

L’Art Truc Troc & Design est une exposition unique à Bruxelles.