Albert Baronian, et les 50 ans d'Art Brussels

Albert Baronian, un des plus anciens galeristes d’art contemporain sur la place de Bruxelles, a connu l’évolution de la foire d’art contemporain qui fête cette année son cinquantième anniversaire, du salon intime qui rassemblait une quinzaine de galeristes au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles au grand show contemporain qui réunit cette année 147 galeries venus de tous pays et présentes à Tour et Taxis du vendredi 20 au dimanche 22 avril.

Un aperçu en images d'Art Brussels 2018

Le regard vif et amusé d’un honnête homme galeriste de son état sur le monde de l’art contemporain.