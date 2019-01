Afropolitan 2019 : le Congo dans l'art

Durant trois jours, une succession de projections, de stand-ups, de concerts, de conversations littéraires, de débats et de workshops investiront les murs de Bozar. On retrouvera entre autres Baloji, KOKOKO!, Cécile Djunga, Minna Salami, Sulaiman Addonia ou encore Flora Coquerel.

Des deux côtés du fleuve Congo, la terreau est fertile à la création artistique. Les influences se mélangent et s’enrichissent au rythme de l’eau. Qu’ils soient de Kinshasa ou d’ailleurs au Congo, ces artistes font passer des messages. A travers un micro, une caméra, l’écriture, le corps ou les tissus, tous mettent à l’honneur leurs racines et se font les témoins du monde actuel.

Le festival qui met à l’honneur les artistes kinois et congolais rempile pour une troisième édition à Bozar et ça se passe du 8 au 10 février.

Programme

Le 08.02.2019

Avant-première film “Zombies” (2019), Baloji + Q&A

Stand-up Comedy “Presque célèbre”, Cécile Djunga

Série "Extranostro", Kis’Keya (2018)

Le 09.02.2019

Concert KOKOKO!

Film “Wax in the City” (2018), Elie Séonnet, Q&A avec e.a. Flora Coquerel

Film “I am Not a Witch” (2017), Rungano Nyoni

Panel littéraire : The Shapes of Love : Black Sexuality, une conversation Sulaiman Addonia et Chiké Frankie Edozien, des performances o.a Vanessa Berhe, Meron Estefanos & many more

Panel littéraire: I create, I am not a muse,avec Minna Salami, Nadifa Mohamed, Maaza Mengiste, Rachida Lamrabet & Amina Jama

Talk & séance de dédicace collectif Noire n'est pas mon métier

Meet & greet the artist : Véronique Rieffel & Jean-Paul Mehansio,Patrick Willocq, Renaud

Barret

Workshop Learning Through African Languages: Lingala & Swahili Workshop Re-imagining worlds (atelier VR/AR)

Le 10.02.2019

Film “Lyana” (2017), Aaron Kopp & Amanda Kopp

Première Film “If Beale Street could talk” (2018), Barry Jankins

Film "Faire Part" (2018), Anne Reijniers, Nizar Saleh, Paul Shemisi & Rob Jacobs

Débat System K. : how does the alternative art scene work in Kinshasa? Avec Renaud Barret, KOKOKO!, Freddy Tsimba, Sinzo Anzaa, Géraldine Tobe

Workshop Learning Through African Languages: Lingala & Swahili Ateliers de danse

Durant le week-end

New African Wave Fashion Pop-up, défilés et performances Videogames Studio Kids