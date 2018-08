AfricaMuseum : un avant-goût (gratuit) au Palais d'Egmont

Durant tout l’été, le Musée Royal de l’Afrique Centrale prend ses quartiers au Palais d’Egmont à Bruxelles alors que ses murs sont en rénovation.

Le Palais d’Egmont accueille jusqu’au 31 août des objets de la collection du Musée Royal de l’Afrique Central. Il s’agit d’un avant-goût de la nouvelle approche du musée rénové et bientôt ouvert à nouveau au public. L’AfricaMuseum interrogera le rapport de l’Art à l’Afrique et à l’Histoire au travers d’artistes représentants de l’art contemporain : Sammy Baloji, Chéri Chérin, Iviart Izamba Zi Kianda, Eddy Kamuanga Ilunga, Pauline M’barek, Aimé Mpane, Voania Muba, Aimé Ntakiyica, Chéri Samba, Sarah Vanagt et Maarten Vanden Eynde.

L’exposition propose aux visiteurs de s’interroger : alors que le Palais d’Egmont est le temple de la diplomatie, plusieurs questionnements surgissent à propos du colonialisme, du pillage, et de comment l’art contemporain africain est aujourd’hui influencé par ces sombres épisodes de l’histoire. Comment les artistes africains se définissent aujourd’hui ? A quoi l’art d’Afrique centrale ressemble t-il ?… AfricaMuseum a “l’intention de favoriser l’ouverture et le dialogue en laissant libre cours aux interrogations mais sans y apporter nécessairement une réponse." peut-on lire sur la présentation de l’évènement.