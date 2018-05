A White Room Without Yellow

La galerie LMNO nous présente une exposition d’Adrien Lucca, artiste et professeur de couleur à LENSAV La Cambre. Son travail explore la lumière et la couleur en utilisant du matériel issu des sciences et des techniques artistiques traditionnelles.

Cette exposition est dans la continuité de Mémoire d’Atelier, fait de trois projets qui a commencé par Soleil de Minuit 2015-2017 dans le métro de Monréal, Entrelacs Quasicristallins, 2016 et Microkosmos, 2017.

Soleil de minuit est le résultat d’un échange culture pour fêter les 40 ans du métro de Bruxelles et les 50 ans du métro de Montréal sous la forme d’une fresque de 14 images qui représente l’évolution de la lumière du soleil enregistrée à l’aide d’un spectrophotomètre à Bruxelles le 21 juin 2015.

Entrelacs Quasicristallins est un projet de remplacer les 24 vitraux de l’abbatiale cistercienne de Sylvanès, qui malheureusement ne verra pas le jour. Avec Mikrokosmos, l’artiste va réaliser une fresque murale monumentale de 21m de long pour le centre communautaire flamand à Uccle qui verra le jour d’ici la fin mai 2018.

Dans le cadre de l’exposition à la galerie LMNO, Adrien nous plonge dans une expérience visuelle incroyable. Pour cela, il a développé un système de lampes à partir de LED bleu turquoise et de peinture fluorescente orange qu’il confronte avec une série d’échantillons de pigment pur jaune. A voir…

Je termine avec une citation de Maurice Merleau-Ponti dans "L’œil et l’Esprit ": " Lumière, éclairage, ombres, reflets, couleur, tous ces objets de la recherche ne sont pas tout à fait des êtres réels : ils n’ont comme les fantômes, d’existence que visuelle. "

LMNO

31, rue de la Concorde-1050 Bruxelles

Exposition jusqu’au 2 juin 2018