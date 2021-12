- A Voyage Into The Moon - une expo-fiction au Botanique

A Voyage Into The Moon, une exposition de Mira Sanders et Cédric Noël - 2021 © Xavier Ess

Le couple d’artistes Mira Sanders et Cédric Noël qui s'intéressent à l'occupation de l'espace, ont effectué un long voyage au Japon. Le pays par excellence des aller-retours entre le plan en 2D et l’espace en 3D. Qu’on pense aux portes coulissantes en papier translucide; au paysage des jardins zen, en volume par les rochers et plane par le sol en gravier ratissé de dessins; aux personnages sans ombre portée des estampes et jusqu’à la mise en page hyper découpée du manga. De ce voyage est né le questionnement des deux artistes : comment établir une fluidité entre la 2D et la 3D, le plan et l’espace, la peau et le corps. Une recherche fondamentale traduite par une fiction post-atomique en huit chapitres. A Voyage Into The Moon, au Botanique jusqu’au 06 février 2022.

8 images A Voyage Into The Moon, Mission Report_chpt 5, détail © Mira Sanders et Cédric Noël

A Voyage Into The Moon – dans la Lune (3D) et pas sur la Lune (2D) – est pensé comme un film, medium en deux dimensions avec l’illusion de l’espace rendue par la profondeur de champ. Chaque œuvre représente une scène du scénario de science-fiction. Le pitch Après la destruction d’Hiroshima par la bombe atomique, She, notre héroïne (qui ne sera jamais représentée), quitte la Terre pour la Lune, appelée par le Mukade, un mille-pattes lunaire géant. Une entité inspirée des kamis shinto. La mission de She : devenir la reine de la Lune.

8 images © Tous droits réservés

Notre voyage dans l’espace du Musée du Botanique La 2D et demi Aftershock_chpt 1, la première œuvre - la scène d’ouverture – résume le propos par une animation montrant des espaces (les lieux que She va découvrir) qui lentement évoluent de la 2D classique à une semi-profondeur, la 2D et demi. A mi-chemin de la vision plane en 2D et de l’immersion totale de la 3D. Une animation présentée comme un tableau, à la verticale accroché au mur. Une fenêtre sur un monde intermédiaire. La deuxième étape (même si le parcours est libre), Control Room_chpt 3, est une installation de dessins décollés du mur qui transforme une vue à plat en un objet en trois dimensions. Un paysage en relief qui reproduit des "espaces intermédiaires", des structures, des tuyaux, des systèmes d'aération. Ces images, entre figuration et abstraction, sont des détails de la base souterraine de She.

8 images A Voyage Into The Moon, dessins de Control Room_chpt 3 © Mira Sanders et Cédric Noël

8 images A Voyage Into The Moon, Control Room_chpt 3, vue d'ensemble © Xavier Ess

De la Terre à la Lune Les mêmes dessins sont repris en plan fixe dans Mission Report_chpt 5, une video d'animation hypnotique servant de support au chat entre She et le Mukade dont les déplacements dans les tunnels sont les seuls en animation 3D. Le même jeu est décliné dans une installation sonore, une composition qui " raconte " le parcours de She de chez elle à la fusée. La musique est une séquence sonore continue, un tapis sonore en 2D qui sert de support à un paysage créé à partir de sons de la vie quotidienne japonaise enregistrés par les artistes. Des annonces dans le métro, des ambiances de magasin, de la pluie… Une immersion en 3D, même si le son n’est pas binaural.

8 images . A Voyage Into The Moon, image de Mission Report_chpt 5, video d'animation © Xavier Ess

La sculpture molle Les artistes s’attaquent aussi à la sculpture – medium de la 3D - à travers le tissu. L’entre-deux de la surface et du volume est cette fois concrétisé par le drapeau et le kimono, cette pièce d’étoffe dessinée comme un plan d’architecture: un rectangle pour le corps et un autre pour les manches. Le mouvement du drapeau au vent, donne l’illusion de volumes éphémères dans l’espace. On peut y être attentif à l’extérieur du Botanique où flottent trois drapeaux. La figure du cercle est déclinée dans plusieurs propositions. Pour les artistes, il évoque le drapeau japonais et le souffle de la bombe à Hiroshima. Au centre le d’exposition, Hiroshima 1954 Memorial_chpt 4, une table reprenant le plan du Mémorial d’Hiroshima dans le parc de la Paix, est couverte de piles de minces livrets reprenant les dialogues du film. Ils sont à emporter. Le volume (3D) s’amenuisant vers le plan (2D) sur la durée de l’exposition.

8 images . A Voyage Into The Moon, vue de l'exposition © Xavier Ess

Une exposition de l'entre-deux, de la permutation et du mouvement Les deux artistes sont complémentaires, Cédric Noël explore la traduction plastique de la pensée et Mira Sanders se focalise sur l’occupation de l’espace et du territoire. A Voyage Into The Moon , une proposition à première vue aride, nous séduit par la subtilité des déclinaisons et l’efficacité esthétique des pièces d’une exposition qui reste conceptuelle mais qui se révèle aussi ludique, une fois qu’on en saisit le propos. Comme une chasse au trésor on recherche les clés dans chaque œuvre et les correspondances, les échos " graphiques " entre l’une et l’autre. En pratique : A Voyage Into The Moon au Centre culturel Le Botanique, du 09.12.21 au 06.02.22