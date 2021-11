A Singapour, l'exposition "The Waste Refinery" invite à repenser la notion d'esthétique en sublimant les déchets

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la politicienne mexicaine Patricia Espinosa (à gauche), le président britannique de la COP26 Alok Sharma (au centre) et le premier ministre écossais Nicola Sturgeon (à droite) assistent à © Paul ELLIS/ AFP Les déchets sont inhérents à nos modes de production et de consommation. A tel point que le National Design Centre de Singapour leur dédie une exposition à partir du 6 novembre. Elle propose de nombreuses idées pour construire un avenir plus durable. Alors que la conférence sur le climat (COP26) bat son plein à Glasgow, le National Design Centre consacre une partie de sa programmation à la gestion des déchets. Un sujet brûlant au sein de la cité-État. Près de 5,88 millions de tonnes de déchets solides ont été générées en 2020, selon les chiffres de l’Agence nationale pour l’environnement de Singapour.

Face à l’ampleur du phénomène, le National Design Centre rassemble plusieurs designers singapouriens et internationaux soucieux de résoudre le problème de la gestion des déchets dans "The Waste Refinery". Le but ? Sublimer les déchets pour qu’ils deviennent "une ressource abondante et non plus un matériau indésirable".

Les œuvres exposées illustrent comment nos détritus peuvent avoir une seconde vie et devenir des produits utiles au quotidien. C’est notamment le cas des "sacs à main temporaires" de l’entreprise berlinoise Sonnet 155. Ils sont revêtus d’un cuir confectionné à partir de pelures de fruits et de courtes fibres de cellulose. Petite particularité : ce matériau se dissout après une certaine durée d’utilisation et peut, ensuite, être utilisé pour fertiliser les plantes. Une façon de repenser la durabilité comme un plaisir plutôt qu’un fardeau, selon Sonnet 155. Allonger la durée de vie des déchets est aussi au cœur du travail de Roger & Sons. Cette entreprise familiale singapourienne utilise des arbres qui seraient normalement jetés ou réduits en copeaux pour confectionner des meubles et objets de décoration d’intérieur. Dans le même registre, la designeuse lituanienne Agne Kucerenkaite utilise les cendres de zinc pour créer des pièces en porcelaine. Elles sont émaillées par un pigment fabriqué à partir de métaux présents dans ces résidus industriels.

