À redécouvrir : "Fluide", le parcours d’art public contemporain de Thuin

Existant depuis 2006, Fluide est un parcours d’art public original et audacieux de 5,2 kilomètres qui suscite émotion, curiosité et réflexion. Les œuvres exposées hors des lieux spécialisés ont marqué le territoire thudinien d’une empreinte significative.

Les 18 artistes qui ont participé à transformer Thuin en véritable musée d’art contemporain à ciel ouvert – jeunes talents et artistes reconnus, étrangers et de la Fédération Wallonie-Bruxelles – ont parcouru la ville, entamés un dialogue avec l’environnement et envisagé Thuin comme un matériau.

Partant de l’existant, les artistes ont conçu des projets spécifiques pour des interventions in situ dans des lieux emblématiques de la ville : le Beffroi, le Chant des Oiseaux, les Jardins suspendus et ses ruelles, le Bois du Grand Bon Dieu, la Sambre et l’ancien chantier naval de Thuin…