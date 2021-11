A New York, une exposition s’intéresse à la culture visuelle européenne présente dans les Walt Disney

Toute sa vie, Walt Disney a puisé dans le patrimoine français pour réaliser ses films d’animation. À New York, une exposition au Metropolitan Museum of Art se penche pour la première fois sur l’influence des arts décoratifs européens sur les dessins animés qui ont bercé notre enfance. "Inspiring Walt Disney : The Animation of French Decorative Arts" est articulée autour de 60 œuvres d’art décoratifs et de design européens du XVIIIème siècle telles que des tapisseries, des horloges Boulle et de la porcelaine de Sèvres. Elles sont présentées aux côtés d’une centaine de dessins de production et d’œuvres sur papier provenant de la Walt Disney Animation Research Library, des archives Walt Disney, de la Walt Disney Imagineering Collection ou encore du Walt Disney Family Museum.

Les pièces exposées permettent aux visiteurs du Met de découvrir les références à la culture visuelle européenne qui se cachent dans les films d’animation Disney. Walt Disney a ponctué "Cendrillon" de nombreux clins d’œil à l’architecture néogothique, tandis que "La Belle et la Bête" s’inspire du style rococo. Une section entière de l’exposition est consacrée à ce classique d’animation des studios Disney. Walt Disney avait proposé d’adapter le conte de fées, proposé dans sa première version moderne par la romancière Suzanne-Gabrielle Barbot de Villeneuve, dès les années 40. Il fallut attendre 1991 pour que "La Belle et la Bête" sorte au cinéma. "Inspiring Walt Disney" présente au public une sélection d’esquisses préparatoires du film ainsi que des horloges, des chandeliers et des théières du XVIIIème siècle, qui évoquent les personnages de Big Ben, Lumière et Madame Samovar. Autant d’objets qui illustrent la manière dont les animateurs de Disney et les artistes rococo ont cherché à insuffler la vie à ce qui est essentiellement inanimé.