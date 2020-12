A New York, des œuvres d'art se glissent dans les vitrines des magasins désertés

A New York, des artistes ont investi vitrines et locaux des magasins fermés suite à la pandémie, de quoi gagner en visibilité tout en revitalisant des rues commerçantes abandonnées.

L’association Chashama persuade des propriétaires d’offrir temporairement leurs locaux vides à des artistes en difficulté pour servir de studio et de lieu d’exposition. La fermeture de milliers de commerces à cause du virus et la difficulté de faire louer ces lieux ont permis à l’organisation d’élargir son champ d’action.

Chashama dispose déjà de 150 studios et prévoit d’en occuper 100 de plus d’ici 2021.

Il y a davantage de lieux disponibles et beaucoup plus de lieux que les gens sont prêts à nous donner en ce moment

confirme Anita Durst, fondatrice de l’association.

Les artistes prennent possession de l’espace gratuitement et bénéficient de la totalité des recettes des ventes, un cadeau dans une ville où les loyers sont exorbitants et où les galeries prennent une commission.

Nous faisons en sorte que l’endroit soit beau. Nous sommes là pour ouvrir les portes aux agents immobiliers. En un sens, nous essayons d’aider à la location de l’espace

Dans l’Upper West Side, des façades exposent désormais des artistes locaux à côté de panneaux "Espace commercial disponible" dans le cadre de l’exposition Art on the Ave.

L’idée a germé en juin dans la tête de trois enseignants dont Barbara Anderson, qui ne supportait plus la triste vue des boutiques fermant les unes après les autres alors que la pandémie submergeait New York.