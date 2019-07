A Lille Eldorado, Intenso/Mexicano dresse le portrait du Mexique du XXe siècle

Lille vit une saison culturelle sur le thème de l’Eldorado. Pas mal d’expositions aux couleurs du Mexique sont ouvertes dans la métropole lilloise.

Au musée de l’Hospice Comtesse, Intenso/Mexicano dresse un portrait artistique du Mexique au XXe siècle. L’exposition donne un aperçu de la sensibilité mexicaine à travers des photos, des peintures et des gravures.

Près de 50 œuvres sorties des collections du Musée d’Art moderne de Mexico sont signées par des artistes emblématiques, comme les peintres Frida Kahlo et Diego Rivera et la photographe Graciela Iturbide. Les récits liés au passé pré-hispanique, à la conquête et à la révolution ont nourri l’œuvre de ces artistes.