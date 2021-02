L’exposition itinérante Masterpieces in Miniature : Les trésors de la Rosalinde and Arthur Gilbert Collection s’arrête à Anvers. La collection Arthur et Rosalinde Gilbert sera visible sur le continent européen pour la toute première fois.

Le musée DIVA du diamant, des bijoux et de l’orfèvrerie à Anvers, accueille les précieuses pièces de la collection du Victoria and Albert Museum (V&A) de Londres. Des joyaux miniatures exceptionnels à découvrir du 5 mars au 15 août 2021

A Anvers, le musée du diamant accueille une exceptionnelle collection d’orfèvrerie en provenance de Londres - © Rosalinde and Arthur Gilbert Collection, on loan to Victoria and Albert Museum

Pendant une quarantaine d’années, le couple Gilbert a collectionné presque 1000 chefs-d’œuvre européens d’orfèvrerie, de tabatières en or, des émaux et des mosaïques du XVIe au XXe siècle. Leur passion du savoir-faire, du métier et de la beauté a donné lieu à une collection inégalée à ce jour.

Le public aura l’occasion d’admirer les trésors de la collection Gilbert de très près.

Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir présenter l’un des plus fabuleux Cabinets de Curiosités au monde dans notre musée. (Eva Olde Monnikhof, directrice de DIVA)

Le Victoria and Albert Museum de Londres s’intéresse aux arts décoratifs et au design, et possède une collection impressionnante qui couvre 5000 ans de créativité humaine. Le musée britannique a lancé une nouvelle plateforme numérique qui permet de découvrir les 1,2 million d’objets de sa collection. Documents, articles, images et autre contenu sont disponibles sur Explore the Collections, qui permet au public d’interagir avec le musée malgré le confinement.