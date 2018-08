300 des plus belles sculptures de l'Histoire de l'Art disponibles en ligne en 3D

Des sculptures classiques appartenant à la Uffizi Gallery ont été digitalisées et mises en ligne.

Dans le cadre du grand projet de digitalisation de la Uffizi Gallery (le Musée des Offices de Florence), des centaines de sculptures ont été scannées et reconstituées en 3D pour le bonheur des visiteurs virtuels. Le palais florentin, qui contient un patrimoine exceptionnel amassé par la Maison de Médicis pendant des siècles, a en effet entrepris ce grand projet de cinq années, en collaboration avec l’Ecole Polytechnique de Milan, l’Université de Florence et le Laboratoire virtuel du patrimoine mondial de l'Université d’Indiana. La digitalisation a débuté en 2016 et son but est de compléter le catalogue virtuel avec toutes les sculptures du palais, des statues grecques, romaines et classiques.

Le site web du projet est particulièrement moderne et agréable à explorer. La reconstitution 3D des sculptures est très précise, il est possible de zoomer sur des détails pour connaître au mieux les oeuvres. Pour le moment, 300 oeuvres sont disponibles en ligne, comme un avant-goût d’une véritable visite à Florence.

Visitez le site du Uffizi Digitalization Project.