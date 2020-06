2 artistes à voir cet été au Wiels, Wolfgang Tillmans et Thao Nguyen Phan

Wolfgang Tillmans est un artiste mondialement reconnu et parmi les plus influents de sa génération, qui a repoussé les limites de la photographie et de la création d'image. À travers une grande richesse technique et la variété des sujets, c’est avant tout la notion de visibilité qui parcourt son œuvre.

Wolfgang Tillmans, Philharmonie Bloch I, 2017 - © the artist, courtesy Galerie Buchholz, Berlin/Cologne, Maureen Paley, London, David Zwirner, New York, Galerie Chantal Crousel, Paris

Thao Nguyen Phan: Monsoon Melody

Thao Nguyen Phan : Monsoon Melody Installation Views - © Philippe De Gober

Les œuvres de Thao Nguyen Phan s'inspirent de l'histoire riche et agitée de son pays d'origine, le Vietnam. Sous des formes et avec des points de départ différents, ces projets récents explorent tous le contexte agricole, politique et social de la ruralité et de la campagne vietnamiennes.

Cependant, les travaux de Phan dépasse un point de vue purement historique ou politique, pour intégrer un intérêt pour la littérature et la langue. À travers des récits, des fictions, des histoires officielles et non officielles, ils révèlent subtilement l’oubli et l’oubliable dans des souvenirs poétiques. L'exposition au WIELS - la plus grande à ce jour - comprend des vidéos accompagnées de peintures.

