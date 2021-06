19 artistes Wallons revisitent la girouette à Flemalle

Après Marchin, Bastogne et Tournai, c’est au tour de Flémalle de présenter le 4e volet de cette exposition itinérante. Durant plus de deux mois, le parc de La Châtaigneraie accueille près de 20 girouettes réalisées par des artistes contemporains dans le cadre de l’exposition "D’où vient le vent ?". La volonté de ce projet est d’ancrer la création contemporaine dans la culture populaire en invitant les artistes à revisiter la girouette et ses significations par le biais de formes esthétiques qui leur sont propres.