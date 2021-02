14e édition de la triennale de l’affiche politique au Mons Memorial Museum

Depuis plus de 30 ans, la triennale de l’affiche politique ouvre avant tout le débat en mettant en évidence les grands enjeux politiques, sociaux et environnementaux qui traversent nos sociétés.

La triennale de l’affiche politique est un concours international ouvert aux graphistes professionnels et aux étudiants d’écoles d’Arts Plastiques développant le thème politique au sens premier du terme à savoir la vie dans la cité, et dans la société.

Ces affiches mettent en exergue tous les aspects de la vie en société : Droits de l’Homme, la problématique Nord-Sud et le Tiers-Monde, la faim dans le monde, la chute du communisme, les minorités, les migrations, le racisme et le fascisme, la clandestinité, l’exode, l’holocauste, l’environnement, le sida, les sans-abris, la pauvreté, la violence à l’égard des femmes, la maltraitance… Mais aussi des thèmes plus en phase avec l’actualité de ces 3 dernières années.

plus d’infos sur le site du Musée

Pour cette 14e édition, nous retrouverons ainsi de nombreuses illustrations sur des sujets tels que le réchauffement climatique et l’action particulièrement médiatisée de Greta Thunberg, le mouvement #metoo, la politique américaine incarnée par Donald Trump…