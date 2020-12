"1000 Petits Bonshommes" une action solidaire et une expo aux Halles Saint-Géry à Bruxelles

Coup de projecteur sur le sans-abrisme

L'action 1000 Petits Bonshommes est née dans la tête de Cédric Gerard, un restaurateur sur le point d'ouvrir un nouvel établissement au cœur de Bruxelles au moment du premier confinement et sensibilisé à la cause du sans-abrisme. Pour soutenir l'asbl Infirmiers de rue, il lance l'action "1000 petits bonshommes" en proposant à des artistes de customiser des figurines en bois afin de les vendre aux enchères. Infirmiers de rue est présent tant à Bruxelles qu'à Liège. Ils et elles assurent à ces personnes un suivi médical et social. Et la situation ne s'est pas améliorée, comme on le voit sur leur page facebook.