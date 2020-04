Voyage virtuel au pays des Monstres de Léopold Chauveau

Une grande exposition, "Au pays des Monstres", consacrée à l’œuvre de Léopold Chauveau, devait se tenir en ce moment au Musée d’Orsay. Elle se voulait familiale et ludique, l’œuvre de Chauveau s’adressant aussi bien aux adultes qu’aux enfants, fascinés par son univers.

12 images Exposition "Au pays des Monstres de Léopold Chauveau" - Musée d'Orsay © Musée d'Orsay / Sophie Crépy

L’actualité en a voulu autrement et l'expo a dû fermer ses portes au bout de trois petites journées.

Qu’à cela ne tienne, Petits M’O, le site pour enfants des Musées d’Orsay et de l’Orangerie, ainsi que la page Facebook du Musée d’Orsay, nous permettent de découvrir quand même l’univers étrange de cet artiste oublié via de nombreux dossiers, photos, podcasts et vidéos.

Qui était Léopold Chauveau ?

12 images Léopold Chauveau et ses monstres © Petits M'O - Musée d'Orsay - Musée de l'Orangerie

Leopold Chauveau, médecin devenu sculpteur, illustrateur et auteur de livres pour adultes et enfants, est né en 1870 à Lyon. A trente-cinq ans, il se réfugie dans une création artistique étrange, peuplée de monstres attachants et maladroits, inspirés par les gargouilles médiévales et les créatures de l’art japonais. Il en sculpte près d’une centaine jusqu’en 1922. A partir de 1910, il en dessine aussi à l’encre de chine, 172 créatures qui composent " La Maison des monstres " .

12 images Monstre - sculpture de Léopold Chauveau - Musée d'Orsay © Musée d'Orsay - Sophie Crépy Monstre - Sculpture de Léopold Chauveau - Musée d'Orsay © Musée d'Orsay / Sophie Crépy Monstre - Sculpture de Léopold Chauveau - Musée d'Orsay © Musée d'Orsay / Sophie Crépy Grapus - Sculpture de Léopold Chauveau - Musée d'Orsay © Musée d'Orsay / Sophie Crépy Dessin à l'encre de Chine - La maison des monstres de Léopold Chauveau © Musée d'Orsay / RMN - Grand Palais

Je dessine des monstres – bien gentils, bien doux, bien inoffensifs - bien ridicules à côté des monstres vrais et vivants qui bouleversent maintenant le monde.

Après avoir vécu la première guerre mondiale sur le front en tant que chirurgien des armées et perdu sa femme et deux de ses enfants en l’espace de trois années, il quitte la médecine en 1922 et se consacre à l’art, avec sa série des " Paysages monstrueux " peinte à l’aquarelle, ainsi qu’à l’écriture de plusieurs romans.

12 images Paysage monstrueux n°55 - 1921 - Léopold Chauveau Encre noire et aquarelle sur papier - Musée d'Orsay © Droits réservés

Il écrit aussi des livres pour enfants, comme l’Histoire du vieux crocodile, animé fidèlement par Koji Yamamura en 2005, les Histoires du petit Renaud, illustrées par Pierre Bonnard, dans lesquelles il ressuscite son plus jeune fils, ou les Histoires du petit père Renaud, qu'il illustre lui-même.

Longtemps oubliée, son œuvre est remise en lumière en 2017, quand son petit-fils fait une donation de 18 sculptures et 100 dessins au Musée d’Orsay. Un joli documentaire a été réalisé par France TV Arts

Une série de 30 courts-métrages inspirés de l’œuvre de Chauveau

Les étudiants des Gobelins-Ecole de l’image, en partenariat avec le Musée d’Orsay, ont réalisé à l’occasion de l’exposition une série de 30 courts métrages d’animation d’une minute inspirés par les créations de Chauveau. Les voici en intégralité

Les monstres de compagnie - Podcasts pour enfants

Petits M’O offre aux enfants cinq podcasts d’histoires tendres et drôles sur des monstres qui aident et consolent, inspirées par les sculptures de Chauveau. Ecrites par Claude Ponti, prolifique écrivain de littérature enfantine et créateur du musée des œuvres des enfants , elles sont racontées entre autres par Ariane Ascaride (Marius et Jeannette), Bérénice Bejo (The Artist) ou Doria Tillier (la Belle Epoque).

12 images Coeur penché - sculpture de Léopold Chauveau - Musée d'Orsay © Musée d'Orsay - Petits M'O / Sophie Crépy

Ecoutez les 5 Podcasts au pays des monstres ici.

© Tous droits réservés Claude Ponti a également écrit un livre en hommage à Chauveau.

Livre conté : Les histoires du Petit Père Renaud

Retrouvez trois histoires écrites et illustrées par Chauveau contées pour les petits: l’histoire du petit serpent, l’histoire du gros arbre qui mangeait les petits enfants, et l’histoire de Limace le chien.

12 images Monstre - Sculpture de Léopold Chauveau. Catalogue de l'Exposition "Au pays des monstres" - Musée d'Orsay © Musée d'Orsay - RMN Grand Palais