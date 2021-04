Véritable "Basquiat mania" pour les maisons de vente aux enchères

Basquiat est l’un des artistes les plus appréciés des collectionneurs d’art. Si le phénomène n’est pas nouveau, il s’est récemment exacerbé suite à l’apparition de plusieurs toiles du peintre américain sur le marché. Un engouement dont Christie’s souhaite profiter en proposant à la vente "In This Case" en mai.

L'oeuvre du peintre Jean-Michel Basquiat, mort d'une overdose en 1988 à seulement 27 ans, bat aujourd'hui des records dans les salles de vente. Retour sur le parcours atypique d'un gosse de Brooklyn devenu superstar. Étoile filante de la scène artistique new-yorkaise, Jean-Michel Basquiat, mort d'une overdose en 1988 à seulement 27 ans, est considéré comme l'un des artistes américains les plus influents et les plus prolixes de la fin du XXe siècle. Il a, notamment, fait entrer le graff et la culture de la rue dans les musées. Parmi les milliers de toiles et de dessins qu'il a réalisés, certains se vendent aujourd'hui, trente ans après sa disparition, pour des dizaines de millions de dollars. Attiré par la culture underground post-punk de Basquiat, Andy Warhol a offert au jeune artiste un accès privilégié à la célébrité. Ce documentaire explore son amitié ambivalente avec son mentor, et tente de percer les mystères qui entourent encore son personnage. Basquiat était-il un génie torturé et autodestructeur, à l'instar d'un Van Gogh, ou fut-il entraîné malgré lui dans la spirale mortifère de la gloire et de ses excès ?L'exposition "Basquiat. Boom for Real" est à voir à la Schirn-Kunsthalle de Francfort jusqu'au 27 mai 2018. La Fondation Louis Vuitton à Paris proposera également une rétrospective Basquiat du 3 octobre 2018 au 19 janvier 2019. Documentaire de David Shulman (Royaume-Uni, 2017, 54mn) Disponible jusqu'au 03/06/2021 #Basquiat #Peintre #Portrait

Cette toile monumentale est la dernière d’une série de tableaux "crânes" que Basquiat a réalisée entre 1981 et 1983. A l’époque, il jouissait d’une grande reconnaissance institutionnelle et était notamment devenu le premier artiste noir à exposer à la Biennale du Whitney Museum of American Art à New York . Des années particulièrement prolifiques dont Basquiat retiendra :

Le marché de l’art lui a donné raison à de nombreuses reprises. Les crânes datant de cette période sont les œuvres du peintre new-yorkais les plus convoitées aux enchères. La preuve avec "Untitled" de 1982 que le milliardaire japonais Yusaku Maezawa avait acquis pour 110,5 millions de dollars (soit 91,5 millions d’euros) chez Sotheby’s en 2017. Une somme inédite qui propulsait Basquiat dans le club très fermé des artistes ayant dépassé le seuil symbolique des 100 millions de dollars aux enchères. "Il est maintenant dans la même ligue que Francis Bacon et Pablo Picasso", avait déclaré à l’époque le marchand d’art Jeffrey Deitch au New York Times.

S’il est peu probable que "in This Case" atteigne une telle somme, il pourrait passer sous le marteau pour 50 millions de dollars durant la prochaine vente "21 st Century Evening Sale" de Christie’s. Une estimation qui refléterait également la provenance prestigieuse du tableau. Selon Artnet News, il proviendrait de la collection personnelle de l’homme d’affaires Giancarlo Giammetti , cofondateur de la maison de couture Valentino. Une information que Christie’s n’a pas confirmée bien que la toile apparaisse dans une série de clichés pris en 2013 dans l’appartement new-yorkais du magnat italien par le magazine Architectural Digest.

Basquiat VS Basquiat

Qu’il appartienne ou non à Giancarlo Giammetti, "In This Case" affrontera une autre toile majeure de Basquiat aux enchères en mai : "Versus Medici". Elle sera proposée durant la vente "Contemporary Art Evening Auction" de Sotheby’s, qui l’a estimée entre 35 millions et 50 millions de dollars (soit 29,7 millions et 42 millions d’euros). "Ce tableau est non seulement l’un des plus puissants de son œuvre, mais il constitue également un repositionnement radical de l’histoire de l’art, incarnant l’héritage durable de Basquiat en tant que véritable maître et icône qui le place fermement dans la lignée des maîtres de la Renaissance qu’il affronte dans cette œuvre", a déclaré Grégoire Billault, responsable de l’art contemporain chez Sotheby’s à New York, en amont de la vente.

Ces deux tableaux de Basquiat apparaissent sur le marché quelques semaines après que "Warrior" se soit arraché pour 41,8 millions de dollars chez Christie’s Hongkong. Cette vente a non seulement permis à Jean-Michel Basquiat de devenir l’artiste occidental le plus "bankable" sur le marché de l’art asiatique, mais a apporté une preuve supplémentaire de l’engouement grandissant des collectionneurs pour ses œuvres. A tel point que le peintre américain s’était illustré comme l’artiste contemporain le plus rentable l’année dernière, devant Banksy et Yoshitomo Nara, selon l'"Intelligence Report" d’Artnet. Tout est bien parti pour qu’il obtienne le même titre en 2021.