Une vente célèbre la passion de Dalí pour le cinéma

On connaît Salvador Dalí comme l'une des figures majeures du surréalisme, mais moins comme un mordu de cinéma. Une vente organisée par Artcurial compte bien y remédier fin juin, en proposant aux enchères une huile sur panneau réalisée par le peintre espagnol pour le film "La Péniche de l'amour".

Dans cette huile sur panneau, Dalí peint une scène de rêve en y distillant la notion d'effroi par les ombres disproportionnées de la machine à coudre et des parapluies qui semblent s'avancer sur la place. L'artiste espagnol y emploie un chromatisme sombre, en demi-teintes, essentiellement orienté vers les tonalités de gris, de noir et de marron clair.

Le maître du surréalisme a été très tôt fasciné par le cinéma et a rencontré de grands réalisateurs tels Alfred Hitchcock, Walt Disney et Vincente Minnelli. Le cinéma américain lui a d'ailleurs proposé de concevoir de brèves séquences de cauchemar pour plusieurs films, dont "Un chien andalou", "L'Âge d'or", "La maison du docteur Edwardes" et "Destino".