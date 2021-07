Une œuvre de Marjane Satrapi reproduite en tapisserie pour les JO

Le Mobilier national, ancien garde-meuble de la Couronne devenu un acteur majeur de la création contemporaine française, a été mobilisé pour ce projet par le ministère, dans le cadre d'une "association d'exception" avec le COJO (Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques) Paris 2024, a précisé le ministère. Une occasion "de célébrer les liens entre sport et culture" , selon la ministre Roselyne Bachelot.

Sur fond de Tour Eiffel , dans les couleurs vives typiques de l'artiste, la maquette-modèle montre une lanceuse de javelot, allusion à l'affiche officielle des Jeux de 1924 . Et elle fait référence aux nouvelles épreuves de breaking et de skateboard .

Marjane Satrapi nous fait l’honneur de réaliser le 1er projet artistique de l'Olympiade culturelle ! Son projet original sera tissé, en 3 ans, par les artisans des manufactures nationales des Gobelins et de Beauvais. #Paris2024 @TonyEstanguet @MNGBS https://t.co/GgithN09ta pic.twitter.com/f3pQtZvVrM

"La tapisserie sera tissée à la main pendant trois ans par les artisans des manufactures nationales des Gobelins et de Beauvais et sera achevée en 2024", annonce le ministère. Le tissage de cette tapisserie de 9 mètres de long par 3,3 mètres de hauteur doit débuter en septembre.

Pour Tony Estanguet, président de Paris 2024, "le sport de haut niveau et l'artisanat d'art ont en commun la recherche de la beauté du geste".

Le ministère de la Culture se mobilise plus largement pour le lancement d'une "olympiade culturelle" à l'automne 2021, en liaison avec le COJO - une programmation où le sport sera l'occasion d'événements culturels aux formats les plus variés.

Le projet de Marjane Satrapi est la première œuvre de cette "Olympiade culturelle".

Autrice de bandes dessinées, peintre et réalisatrice, Marjane Satrapi, qui vit à Paris, s'est fait connaître mondialement avec la bande dessinée et le film "Persepolis", témoignages poignants du basculement de son destin avant et après la Révolution islamique.