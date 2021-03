Une œuvre de Banksy aux enchères au profit du service de santé du Royaume-Uni

L’artiste urbain britannique Banksy espère récolter plus de 3 millions de livres (3,5 millions d’euros) pour le service public de santé britannique avec la vente aux enchères d’un de ses tableaux offrant de l'"espoir" en pleine pandémie de coronavirus.

Banksy avait donné une œuvre, intitulée Game Changer ("Voilà qui a changé la donne") à l’hôpital de Southampton (sud de l’Angleterre), en mai 2020, pendant la première vague de la pandémie de Covid-19.

Elle représente en noir et blanc un petit garçon jouant avec une poupée d’infirmière portant un masque et une cape. Le garçonnet a jeté ses figurines de Batman et Spiderman à la poubelle.

Le plus célèbre des street-artistes anonymes a décidé de mettre aux enchères la toile originale pour lever des fonds pour le NHS, le service public de santé. Une reproduction de l’œuvre restera, elle, à l’hôpital.

Pour Christie’s, qui organise la vente, le tableau constitue un "hommage personnel à ceux qui continuent d’inverser le cours de la pandémie".

Le Game Changer de Banksy a représenté une lumière d’espoir pour le personnel et les patients de l’hôpital de Southampton et l’artiste a souhaité le vendre aux enchères au profit du NHS.

a expliqué Katharine Arnold, codirectrice, chargée de l’art d’après-guerre et contemporain en Europe chez Christie’s.

Mme Arnold a souligné que l’œuvre "rend hommage à la force et à la résilience" des employés du NHS.

Proposé aux enchères le 23 mars, Game Changer est estimé entre 2,5 et 3,5 millions de livres.

En donnant l’œuvre aux soignants en mai dernier, l’artiste leur avait laissé un mot indiquant : "Merci pour tout ce que vous faites. J’espère que cela égayera un peu le lieu, même si ce n’est qu’en noir et blanc."