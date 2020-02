Une œuvre d'art volée par le régime nazi découverte à la Bibliothèque royale

2e Guerre Mondiale - Les œuvres volées par Hitler - 04/02/2020 Tout au long de la Seconde Guerre mondiale, Hitler et Göring ont envoyé leurs sbires pour piller les musées de pays occupés ou spolier les grands collectionneurs d'art d'origine juive. A partir du printemps 1944, Hitler donne l'ordre de mettre les plus précieux trésors à l'abri dans la mine de sel d'Altaussee, en Autriche. Après le suicide de Hitler, le 30 avril 1945, et alors que les Alliés approchent, les responsables du lieu se préparent à tout faire sauter. Mais des opposants à ce projet s'en mêlent. Quand, le 12 mai, les troupes américaines arrivent, les oeuvres sont intactes. Commence alors leur longue restitution.