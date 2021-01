Une toile de Winston Churchill aux enchères pour la première fois

C’est un petit morceau de l’histoire du Royaume-Uni qui arrive sur le marché. Christie’s proposera aux enchères Scene at Marrakech de Winston Churchill, dans le cadre de sa vente The Modern British Art Evening, prévue en mars prochain.

Scene at Marrakech a été réalisé dans les années 1935, suite à un voyage au Maroc. La toile exprime son amour de la nature comme la plupart de ses œuvres. Scene at Marrakech a été offert dans les années 1950 au maréchal Bernard Law Montgomery, l’un des libérateurs, en 1944, de la Belgique occupée.

Cette toile est restée dans la famille Montgomery jusqu’à présent, et sera proposée à la vente pour la première fois en mars prochain. Elle est estimée entre 330.000 et 550.000 euros durant la vente The Modern British Art Evening. Depuis les années 1980, de nombreuses œuvres de Winston Churchill sont passées aux enchères. L’une d’entre elles, intitulée Le bassin de poissons rouges à Chartwell, avait même été adjugée pour la somme record de 1,8 million de livres chez Sotheby’s en 2014.

Une somme record d’autant plus étonnante que l’homme politique n’est pas reconnu comme un génie de la peinture. Churchill a développé un goût pour la peinture à la quarantaine, à l’issue de l’échec de la campagne des Dardanelles.

Heureux sont les peintres, car ils ne sont jamais seuls. Lumière et couleur, paix et espoir, leur tiendront compagnie jusqu’à la fin, ou quasiment jusqu’à la fin du jour

avait-il écrit.