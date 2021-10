Une sculpture inconnue de Claude Lalanne adjugée à 1,23 million d’euros

Une sculpture jusque-là inconnue du public signée de Claude Lalanne a été adjugée dimanche aux enchères pour 1,23 million d'euros, a annoncé la maison Osenat.

Ce "chef-d'oeuvre secret", comme l'appelle la maison d'enchères dans un communiqué, ornait le jardin, à Fontainebleau près de Paris, du Centre européen d'éducation permanente (Cedep), une structure de formation commune à plusieurs grandes entreprises internationales.

Il s'agit de "L'Enlèvement d'Europe", représentant le taureau et la jeune femme, en bronze à patine brune. Cette oeuvre de deux mètres de haut avait été commandée à cette artiste en 1990.

Avec son mari François-Xavier, la sculptrice avait installé à l'époque une série de sculptures monumentales dans ce jardin fermé au public, en bordure de l'immense forêt de Fontainebleau.

Les raisons pour lesquelles le Cedep a dispersé 16 oeuvres de sa collection n'ont pas été précisées.

Cette vente aux enchères, à Fontainebleau, a également mis en valeur d'autres artistes femmes.

Un record mondial a ainsi été enregistré pour une autre sculptrice, la Franco-Suisse Isabelle Waldberg, avec 59.800 euros pour "Le Cyprès dans la cour", soit sept à dix fois l'estimation. Et deux tapisseries conçues par Sonia Delaunay ont été achetées pour 46.800 et 49.400 euros respectivement, après avoir été estimées entre 10.000 et 15.000 euros.