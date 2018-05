Une rétrospective virtuelle dédiée à Frida Kahlo

Google Arts & Culture présente "Faces of Frida", une plongée virtuelle à la portée de tous dans l'oeuvre de la fascinante artiste mexicaine.

Le géant de technologie a passé des années à collaborer avec des musées et des experts pour créer cette expérience, qui réunit les oeuvres les plus connues de Frida Kahlo, ainsi que des objets issus de collections privées, rarement présentés au public. Parmi eux : "View of New York", un dessin réalisé depuis la fenêtre du Barbizon Plaza Hotel en 1932.

Les visiteurs trouveront aussi les premières versions d’œuvres très appréciées, dont certaines étaient dissimulées au dos d'autres tableaux. Ils découvriront aussi des photographies personnelles, des lettres, des journaux intimes et des vêtements. Street View permet d'examiner les lieux qui ont marqué sa carrière, comme, par exemple, la résidence Casa Azul.

Au total, 33 musées partenaires de 7 pays ont participé à cette exposition, composée de 800 objets, 20 images ultra-haute résolution et cinq balades Street View. Le Frida Kahlo Museum de Mexico est également à visiter.

"Faces of Frida", à consulter sur g.co/facesoffrida ou via l'application Google Arts & Culture.