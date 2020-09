Une performance en "réalité mixte" de Marina Abramović aux enchères chez Christie's

"Le sexe est important, c'est comme une bonne alimentation. Le corps en a besoin pour son... Marina Abramović est une des plus grandes artistes contemporaines. Elle fait de son corps son champ d'exploration. Cette artiste n'hésite pas à provoquer pour conscientiser la société. Jérôme Colin l'a reçu dans son taxi. Dans cet extrait, elle parle du sexe et de son importance. "Le sexe est important, c'est comme une bonne alimentation. Le corps a besoin du sexe et de cette énergie qui lui apporte un équilibre. Et je pense que le monde se porterait mieux si les gens faisaient plus l'amour, s'ils prenaient moins de médocs et menaient des vies plus saines. »