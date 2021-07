Une péniche expo affrétée par le Musée Tinguely en escale à Anvers fin juillet

Pour célébrer le 25e anniversaire du Musée Tinguely à Bâle, les animateurs de ce haut lieu culturel ont pris l’initiative d’affréter une péniche-cargo (long de 40 mètres et disposant d’un espace d’exposition de 100 m2) qui fera escale, jusqu’au 26 septembre dans une dizaine de villes européennes dont Anvers où on pourra la visiter les 28 et 29 juillet sur le "Asiadok". Le centre culturel “Het Bos” et l’Académie royale des Beaux-Arts d’Anvers parrainent l’événement.