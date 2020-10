Une nouvelle œuvre murale de Banksy à Nottingham

Banksy most wanted - Portrait de l'homme derrière le nom - 15/10/2020 Banksy est un nom qui vous est familier, mais derrière ce nom se cache une multitude d'histoires, d'œuvres d'art, de cascades, de déclarations politiques et d'identités, menant à l'une des plus grandes questions sans réponse du monde de l'art : qui est Banksy? Grâce à son anonymat, les gens ont pu, depuis plus de 25 ans, revendiquer son travail, légalement ou émotionnellement, et fantasmer sur qui se cache derrière ce nom. A travers les témoignages de ceux qui le connaissent et ont travaillé avec lui, mais aussi de ceux qui l'exploitent, le traquent, le revendiquent ,... le documentaire "Banksy Most Wanted" dresse un portrait en profondeur de ce Robin des Bois masqué. Chacune de ces investigations révèle une facette de l'artiste et ses opinions politiques : son engagement pour des causes environnementales ou des réfugiés politiques - ses liens avec la scène musicale, son côté entrepreneurial. Ils remettent également en question notre rapport à l'identité dans notre société.