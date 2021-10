Une fresque murale peinte avec les cendres de feux de forêt afin de sensibiliser au réchauffement climatique

Une expédition de 10.000 kilomètres à travers le Brésil et trois mois de travail collectif pour rénover la façade d’un bâtiment d’un peu plus de 1.000 m2. Voici le travail déployé autour de l’œuvre "O Brigadista da Floresta" ("Le pompier de la forêt").

Une peinture murale en noir, gris et blanc qui semble avoir été tracée au fusain. Elle est en réalité conçue à partir des cendres de feux de forêt .

Pour sensibiliser les populations à l’impact du réchauffement climatique et dénoncer l ’inaction des politiques , le street artiste brésilien Mundano a réalisé une fresque géante sur un immeuble au cœur de la ville de São Paulo .

L'artiste Mundano a récolté plus de 200 kg de cendres pour pouvoir peindre sa fresque qui vise à dénoncer le réchauffement climatique ainsi que l'inaction du président brésilien Bolsonaro. Photo prise à Sao Polo, le 13 octobre 2021. © Tous droits réservés

L’œuvre s’inspire du célèbre tableau "O Lavrador de Café" (le laboureur du champ de café), peint en 1934 par l’artiste brésilien de Candido Portinari. Pour réaliser cette œuvre, Mundano a récupéré 200 kg de cendres sur les sites du pays ravagés par les incendies : les régions du Pantanal et du Cerrado, la forêt atlantique et l’Amazonie.

Les résidus de fumée ont ensuite été mélangés à de l’eau et transformés en peinture, que le plasticien a utilisée pour sa création murale. Située à deux pas de l’Avenida Paulista, l’une des plus grandes artères de São Paulo, la fresque a été inaugurée mardi 19 octobre. Telle une photographie, l’œuvre représente Vinicius Curva de Vento, un pompier que Mundano a vu de ses propres yeux combattre les flammes dans la savane du Cerrado. Au pied du soldat du feu gisent un squelette de crocodile et des troncs d’arbres.

En plus de rendre hommage aux pompiers et de sensibiliser à l’importance des feux de forêt qui ravagent le Brésil depuis plusieurs années, Mundano a voulu dénoncer à travers sa fresque géante l’inaction des gouvernements pour enrayer la déforestation.

En 2020, les incendies en Amazonie ont augmenté de 16% comparé à l’année précédente. Selon des données de l’agence spatiale INPE, 103.000 incendies ont été recensés dans le biome amazonien cette année-là. Ces feux se sont amplifiés depuis l’arrivée au pouvoir du président Jair Bolsonaro, critiqué pour encourager la production d’activités agricoles et minières au sein de la plus grande forêt tropicale du monde.