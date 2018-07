Une exposition consacrée à Banksy à Londres

Une exposition regroupant de grandes oeuvres du célèbre nom du street art attirera à coup sûr les foules à Londres. À partir du 12 juillet, la galerie d'art Lazinc Sackville (co-propriété du galeriste Steve Lazarides) présentera "Banksy Greatest Hits: 2002-2008", grâce à des collections privées.

Bien évidemment, aucune des oeuvres de rue de l'artiste ne sera littéralement exposée, mais le public pourra admirer sa large palette. Toiles réalisées au pochoir, tableaux originaux, sculptures et tirages en édition illimitée : certaines oeuvres n'ont jamais été présentées au public

Le public reconnaîtra toutefois "Love Is In The Air" (2006), qui a illustré la couverture du manifeste personnel de Banksy "Wall and Piece", ainsi que "Girl and Balloon" (2006) et "Show Me the Monet" (2005), qui revisite le pont du "Bassin aux nymphéas" de Claude Monet (1899).

Steve Lazarides a rencontré Banksy en 1997. Il était son photographe officiel et son agent jusqu'en 2008. Au début de leur collaboration de 11 ans, les tirages originaux de Banksy étaient estimés à 49,99£. En 2008, ils se vendaient à 100.000£. Depuis, les oeuvres de cet artiste s'arrachent. "Keep It Spotless" (2007), au catalogue d'une vente Sotheby's à New York en février 2008, a atteint 1,87$ million.

Les oeuvres de Banksy n'ont pas intégré les collections des musées et des institutions publiques du Royaume-Uni. L'exposition représentera donc une chance inespérée de voir ces oeuvres réunies.

"Banksy Greatest Hits: 2002-2008", à découvrir du 12 juillet au 25 août à Lazinc Sackville.