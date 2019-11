Une expo-concours pour créer l'affiche officielle du Carnaval de Binche

Traditionnellement, une expo-concours est organisée à Binche pour la conception de l'affiche officielle du Carnaval de Binche. En vue de l'édition 2020, le jury a sélectionné 37 projets, qui sont exposés à la Maison des Associations jusqu'au 15 décembre. Les visiteurs sont invités à voter pour leurs trois projets préférés.

Le jury final, composé notamment de représentants de la Ville, des sociétés carnavalesques, du Musée du Masque et de l'ASBL Carnaval de Binche, désignera le vainqueur, dont la création deviendra l'affiche officielle du Carnaval 2020 qui se déroulera du 23 au 25 février.

L'appel à candidatures pour le concours a été lancé à l'international en septembre, auprès des professionnels du métier et des étudiants de l'enseignement supérieur en infographie, dessin, communication ou encore publicité. Plus de 80 candidatures, venant de plusieurs régions du Nord et du Sud de la Belgique, d'étudiants lillois et même d'un étudiant sénégalais, ont été envoyées à la ville de Binche. Une première sélection de 37 propositions a été établie par le jury. Ce sont ces 37 affiches qui font maintenant l'objet de l'exposition-concours.

L'affiche officielle du Carnaval de Binche 2020 sera dévoilée à la fin du mois de décembre. Le lauréat du concours recevra un chèque de 1 500 euros offert par l'Office du Tourisme de Binche.