Une correspondance unique de l'artiste Rik Wouters aux enchères à Bruxelles

Deux lettres personnelles de l'artiste malinois Rik Wouters, considéré comme l'un des précurseurs de l'Art moderne en Belgique, seront mises aux enchères lors d'une vente les 29 et 30 mars prochains à l'hôtel de ventes Arenberg Auctions de Bruxelles, annonce celui-ci.

Ces lettres de Rik Wouters (1882-1916) donnent accès à un volet plus personnel de l'artiste aux 170 peintures, 35 sculptures, 50 gravures, 40 pastels et 1.500 dessins.

La première missive, un brouillon de 1914, est destinée à un ami peintre, Maurice Wagemans (1877-1927). Rik Wouters y parle de Punch, un chien adopté grâce à cet ami. Il y décrit la gentillesse de l'animal et leur vie ensemble. On y voit aussi deux rapides esquisses au crayon, notamment de Punch qui court après sa propre queue tandis que son épouse Nel l'observe en riant.

La deuxième lettre est aussi un brouillon, daté d'environ 1915. Rik Wouters l'écrit alors qu'il est à Amsterdam après avoir été incarcéré pour désertion dans un camp militaire à Zeist. L'artiste souffre alors déjà de violents maux de tête, symptômes de ce qui s'avèrera être un cancer. L'homme y raconte sa faiblesse à la suite de la maladie et atteste de sa confiance en son médecin.

"Jusqu'il y a peu, nous ne pouvions nous imaginer la souffrance provoquée par la maladie de Rik Wouters que par le biais de ses travaux artistiques. Cette lettre nous offre une vue unique sur les véritables émotions de l'artiste durant ses derniers mois", explique Henri Godts, expert de l'hôtel de ventes.

D'autres lots exceptionnels seront proposés, comme un atlas vieux de 350 ans réalisé par Joannes Blaeu, avec une valeur estimée entre 170.000 et 250.000 euros. Il est issu de la bibliothèque personnelle de Charles-Alexandre de Lorraine (1712-1780). Considéré comme "le plus grand et le plus détaillé de tous les temps", cet atlas a été édité intégralement en français en 1663.

Intéressé.e ? Rendez-vous à l'hôtel de ventes Arenberg Auctions de Bruxelles les 29 et 30 mars prochains.