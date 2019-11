Une aquarelle peu connue de Picasso est mise en vente

"Nature morte à la tête classique et au bouquet de fleurs", une aquarelle peu connue de Pablo Picasso, est mise aux enchères par Sotheby’s dans le cadre de la vente d’œuvres d’art impressionnistes et modernes à New York ce mardi 12 novembre. Cette œuvre sur papier a été élaborée en 1933, pendant des vacances passées à Cannes avec sa femme Olga et son jeune fils Paolo. Au cours de son séjour sur la Côte d’Azur, l’artiste espagnol n’a produit aucune toile, se concentrant essentiellement sur une série de gouaches et d’aquarelles colorées, dans lesquelles il convoquait des personnages de la mythologie, comme Pygmalion et Perséphone.

Alors que sa vie personnelle était en plein tumulte, Picasso a reflété dans cette œuvre l’interaction traditionnelle entre l’artiste et son modèle, sous forme d’avatars sculptés. L’artiste s’est ainsi représenté sous les traits d’un buste barbu néoclassique, alors que sa muse – personnage qui n’est autre que la nouvelle maîtresse du peintre, Marie-Thérèse Walter – prend l’apparence d’un bas-relief.

"Nature morte à la tête classique et au bouquet de fleurs" est mise aux enchères pour la première fois depuis plus de 35 ans, après avoir notamment fait partie de la collection privée du poète surréaliste Edward James. Sotheby’s estime cette gouache colorée entre 5 et 7 millions de dollars, une estimation basse en comparaison avec le dernier record fixé par une toile (et non une œuvre sur papier) du peintre, à savoir 115 millions de dollars pour la peinture "Fillette à la corbeille fleurie", en mai 2018.

L'une des aquarelles les plus ravissantes de Picasso

L’œuvre est proposée à la vente ce mardi, dans le cadre de la vente nocturne Impressionniste et Art Moderne de Sotheby’s de New York, aux côtés de chefs-d’œuvre signés René Magritte, Alberto Giacometti et Edgar Degas. "Nous sommes ravis de présenter l’une des aquarelles les plus ravissantes de Pablo Picasso proposées à la vente. Cette œuvre magnifique représente l’apogée de la force artistique de Picasso […]. Alors que plusieurs peintures exceptionnelles signées Picasso ont été mises en vente au cours des saisons passées, il est rafraîchissant de proposer un exemple de sa maîtrise de ce médium intime", a commenté Julian Dawes, en charge de cette vente dans un communiqué.

Cette gouache est actuellement exposée dans les galeries de York Avenue de la maison d’enchères. C’est la première fois que "Nature morte à la tête classique et au bouquet de fleurs" est présentée au public américain.