Une ancienne copie de la Joconde vendue aux enchères pour 270.000 €

S’il y a bien une œuvre qui a été de nombreuses fois copiées depuis sa création, c’est la Joconde . Il existe des milliers de reproductions du plus célèbre tableau au monde, et toutes ne sont pas dignes d’intérêt. Celle mise en vente hier par Artcurial revêt pourtant un caractère exceptionnel.

Ecole française vers 1600 d’après Léonard de Vinci, Portrait de Lisa Gherardini dit La Joconde ou Mona Lisa © Artcurial

Elle a été réalisée vers 1600, soit près d’un siècle après l’originale de Léonard de Vinci. À ce titre, elle est probablement la copie qui se rapproche le plus de ce à quoi devait ressembler la vraie Mona Lisa à sa création. Outre des couleurs bien plus vives que l’originale, dont le verni a jauni avec le temps et lui donne un teint sépia, la copie nous montre des détails à peine visibles sur le tableau du Louvre. Ainsi, on voit par exemple deux colonnes de part et d’autre de la célèbre dame, des éléments qu’on peine à distinguer sur l’œuvre de de Vinci.

La fidélité de la reproduction laisse penser que son auteur avait accès direct à la Joconde originale, alors gardé parmi les trésors royaux de Fontainebleau. Notre Mona Lisa de 1600 est donc attribué à "l’école de Fontainebleau", qui désigne le style d’artistes ayant travaillé à cette époque dans le château ou ayant gravité autour de la maison royale. L’auteur de la copie reste inconnu.