Un tête-à-tête avec la Joconde au Louvre en réalité virtuelle

La Joconde de Léonard de Vinci - Entrez sans frapper - 08/05/2019 'H.É.R.O.Ï.N.E. de Juliette Goudot : La Joconde de Léonard de Vinci, à l'occasion de la sortie du livre "Le regard de La Joconde : La Renaissance et Léonard de Vinci racontés par un tableau" de Alberto Angela (Payot). À travers le portrait de la Joconde et son histoire, c'est le personnage de Léonard de Vinci que nous dévoile Alberto Angela, et plus généralement c'est à la civilisation de la Renaissance qu'il nous initie...