Un tableau volé, sans doute peint par Klimt, retrouvé par hasard 20 ans après

1000 Jours dans l’Histoire - KLIMT, PEINTRE SYMBOLISTE AUTRICHIEN - 10/06/2017 Vienne, 1907. Gustav Klimt se rend dans la demeure des Bloch-Bauer, couple de la haute-bourgeoisie viennoise et amis du peintre Six ans plus tôt, alors que le scandale de son tableau La Médecine lui mettait à dos les trois-quarts des professeurs de l’université de Vienne, Adèle et Ferdinand Bloch-Bauer étaient parmi les seuls à lui porter soutien. Ferdinand lui demande de réaliser un portrait de sa femme. Flatté et reconnaissant, Klimt promet de la recouvrir d’or... littéralement. Jean-Luc Cornette et Marc-Renier nous plongent dans l’univers charnel et symboliste du maître de l’Art Nouveau viennois et puisent aux source de cette esthétique fin de siècle l'origine d'un des tableaux les plus fameux de Gustav Klimt, Judith et Holopherne.