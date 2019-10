Un tableau de l'artiste nigérian Ben Enwonwu s'envole à plus d'un million de livres à Londres

Un portrait réalisé par l'artiste nigérian Ben Enwonwu s'est vendu mardi plus d'un million de livres aux enchères à Londres, après que la famille possédant le tableau a réalisé l'importance de l'artiste grâce à une simple recherche Internet. Intitulé "Christine" et représentant une jeune femme noire à la robe décolletée jaune, chapeau assorti, regardant avec douceur vers le côté, le tableau a été adjugé 1,1 million de livres (1,3 million d'euros), soit sept fois plus que l'estimation haute.

Peint à Lagos en 1971 par celui qui est considéré comme le père du modernisme nigérian, le tableau est resté près de cinq décennies dans la famille du modèle, sans être montré. "La famille n'avait pas conscience de l'importance du tableau et de l'artiste, jusqu'à ce qu'une recherche sur Google de la signature les conduise à la plateforme d'estimation en ligne gratuite de Sotheby's", a indiqué dans un communiqué la maison d'enchères, qui organisait une vente d'art moderne et contemporain africain mardi.

"La star de la vente d'aujourd'hui est l'inoubliable portrait par Ben Enwonwu de son amie Christine, une œuvre qui semble avoir eu le même effet sur les enchérisseurs que sur nous : nous avons tout simplement été époustouflés par sa beauté", ajoute Hannah O'Leary, responsable de l'art moderne et contemporain africain chez Sotheby's, citée dans ce communiqué. Trois ans après avoir peint "Christine", Ben Enwonwu avait réalisé un portrait de la princesse Ife Adetutu Ademiluyi, surnommée "Tutu". Le tableau, qualifié de "Mona Lisa africaine", s'était vendu l'an dernier 1,2 million de livres (1,36 million d'euros), un record pour l'artiste mort en 1994.

Mardi, dix de ses œuvres ont été vendues, pour un total de 1,8 million de livres (2 millions d'euros).