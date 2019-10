Un Rembrandt récemment découvert sera exposé pour la première fois

"Laissez les petits enfants venir à moi", récemment attribué au maître hollandais figurera dans l'exposition "Young Rembrandt" à l'Ashmolean Museum d'Oxford. Ce tableau à la thématique biblique a refait surface en 2014, lorsqu'il a été mis aux enchères en Allemagne et attribué par erreur à un élève de "L'école néerlandaise" et non à Rembrandt.

La toile a été achetée pour 1,5 million d'euros par le marchand d'art d'Amsterdam Jan Six, qui avait identifié un homme à l'arrière-plan du tableau comme un autoportrait de Rembrandt. Désormais attribué au maître hollandais, le tableau figure parmi les 34 toiles du début de carrière de Rembrandt qui seront présentées dans le cadre d'une grande exposition à l'Ashmolean Museum.

Un jeune artiste en proie aux erreurs

"Young Rembrandt" examinera la première décennie de la carrière de l'artiste (allant de 1624 à 1634), qui est "centrale à la compréhension de son œuvre globale", selon les termes du professeur Christopher Brown, en charge de cette exposition. "Dans ses premières toiles, estampes et dessins, nous trouvons un jeune artiste qui explore son propre style, aux prises avec les difficultés techniques et en proie aux erreurs. Mais sa progression est remarquable et les œuvres de cette exposition démontrent un formidable développement d'année en année", a ajouté le professeur Brown, dans un communiqué.

Le musée Ashmolean présentera aussi "History Painting", l'une des premières œuvres dans laquelle le peintre s'est représenté parmi les sujets principaux du tableau. Deux années plus tard, il a livré "Rembrandt Laughing", un autoportrait expérimental réalisé sur du cuivre. L'exposition britannique comprendra au total 90 dessins, toiles et estampes signés Rembrandt, dont sa toute première gravure intitulée "The Circumcision". Ces œuvres seront accompagnées de 10 toiles peintes par ses contemporains les plus illustres.

"Young Rembrandt" sera à découvrir du 27 février au 7 juin 2020 à l'Ashmolean Museum d'Oxford, au Royaume-Uni.