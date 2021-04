Un regard d'entomologiste sur l'Humanité : l'exposition "7M²" de LOrka au Point Culture de Louvain-La-Neuve

A la manière de l’entomologiste, qui étudie les insectes et les classe afin de les observer, LOrka fait de même avec les humains. Pour constituer sa petite collection, LOrka a photographié cent passants de dos en étant attentive à leurs démarches et à leurs bagages, au sens propre comme au figuré. Ces petits personnages sont ensuite imprimés et photos et traités comme des insectes : observés de près et rangés dans des petites boîtes.