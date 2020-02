Un record de 195 133 visiteurs pour l'exposition Dalí & Magritte à Bruxelles

Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB) ont atteint le chiffre record de 195 133 visiteurs en quatre mois pour l’exposition Dalí & Magritte qui s’est clôturée le dimanche 16 février. Grâce à une sélection de 92 œuvres exposées, les MRBAB révélaient pour la première fois, 90 ans après leur rencontre, les liens personnels, esthétiques et philosophiques entre les deux grandes icônes du surréalisme. Plus de quarante musées internationaux (dont le Tate, le Met, le Centre Pompidou ou encore le Guggenheim) et collections privées ont prêté leurs chefs-d’œuvre pour l’occasion.

Forte de son succès, l’exposition affichait une moyenne de 4500 visiteurs par week-end et était ouverte 7 jours sur 7 depuis le 23 décembre 2019. Elle a été prolongée jusqu’au 16 février 2020. Les chiffres font écho à une année 2019 exceptionnelle, illustrée par une hausse historique des fréquentations avec 1 091 280 visiteurs. C’est la première fois que le musée atteint ce chiffre depuis sa création par Napoléon Bonaparte il y a près de 220 ans, en 1801.