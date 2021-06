Un rare portrait de Lucian Freud bientôt aux enchères

Cette toile est estimée entre 8 et 12 millions de livres (environ 9,3 et 14 millions d’euros). Cette somme est largement inférieure aux 56,2 millions de dollars (environ 47,2 millions d’euros) atteints par "Benefits Supervisor Resting" de Lucian Freud chez Christie’s en 2015. Mais les enchères pour le portrait de David Hockney pourraient grimper, étant donné la rareté des œuvres de Lucian Freud aux enchères.

"Il est difficile de penser à deux plus grands artistes britanniques qui soient autant reconnus que Lucian Freud et David Hockney. Dans ce magnifique portrait, nous sommes témoins non seulement de la relation durable entre ces deux maîtres éminents, mais aussi d’un tour de force en matière de portrait. Le portrait de David Hockney est tout simplement un chef-d’œuvre, un testament sublime de l’étendue de la minutie de Freud et de sa capacité à capturer l’humeur et l’essence intérieure de ses modèles", affirme Tom Eddison, directeur du département Art Contemporain chez Sotheby’s Londres.