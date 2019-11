Un Picasso pour 100 euros : quand l'art devient loterie

1000 Jours dans l’Histoire - PICASSO - 07/06/2017 Nous sommes au tout début des années 1900. Pablo Picasso entame ce que l’on nommera sa période bleue. A cette époque, le peintre vit encore dans la précarité. Son père lui procure bien des toiles et des tubes de couleur, mais il est obligé de réaliser plusieurs peintures sur le même tableau ou doit brûler ses dessins pour se chauffer. Les temps, heureusement, vont se faire plus cléments. Quelques années plus tard, il est attablé dans un restaurant avec des amis. À la fin du repas, il demande l’addition. Le patron le reconnaît et s’approche. Il lui dit qu’un simple dessin sur la nappe de papier suffira. Pablo s’exécute. On s’apprête à quitter la table quand le restaurateur lui fait remarquer qu’avec une signature ce serait mieux. Picasso réplique alors : « Monsieur, je veux bien payer l’addition mais je n’ai jamais envisagé d’acheter votre restaurant. »